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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

Минобороны сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере "Москва"

Минобороны сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере "Москва"
Ракетный крейсер "Москва" (архивное фото)
Фото: Can Merey/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Один военнослужащий погиб, еще 27 членов экипажа пропали без вести "в ходе борьбы за живучесть" ракетного крейсера "Москва", сообщило Минобороны РФ.

Там добавили, что остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

"Министерство обороны Российской Федерации оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести", - заверили в ведомстве.

Минобороны утверждает, что по результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера "Москва" большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

"Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву, по истечению сроков службы будут уволены в запас", - сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе на флагмане Черноморского флота России крейсере "Москва". Поздним вечером 14 апреля министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке.

Минобороны РФ Крейсер Москва
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