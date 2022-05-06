CNN сообщил о передаче Украине данных о российском крейсере "Москва" со стороны США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - США предоставили Украине некоторую информацию, которая якобы позволила Киеву нанести удар по российскому крейсеру "Москва", сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, украинские военные получили от американцев данные разведки о местонахождении крейсера ВМФ России "Москва". Между тем, в сообщении отмечается, что неизвестно, знали ли США о том, что Украина нанесет удар по кораблю. По словам источников, Вашингтон не участвовал в принятии этого решения.

Как отметили собеседники телеканала, существуют четкие ограничения на то, чем США будут делиться с Киевом.

Так, подчеркивается, что Вашингтон до сих пор отказывался предоставлять Украине информацию о потенциальных целях внутри самой России.

Кроме того, США отвергают информацию о том, что предоставляли Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.

"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации сообщила, что США предоставили разведданные вооруженным силам Украины, которые те использовали для уничтожения высокопоставленных офицеров ВС РФ.

В ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере "Москва" - флагмане Черноморского флота РФ. Было официально заявлено, что пожар произошел из-за детонации боезапаса, корабль получил серьезные повреждения. Поздним вечером 14 апреля министерство заявило, что корабль затонул при буксировке.