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Правительство обсуждает введение в младших классах исторического просвещения

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В программу младших классов школы могут включить историческое просвещение, этот вопрос сейчас обсуждается, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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"Особая роль в образовательной деятельности отводится преподаванию уроков истории России, на которую регулярно совершаются необоснованные нападки и попытки ее искажения. Сейчас мы прорабатываем вопросы включения в образовательные программы для младших классов исторического просвещения", - сказала она.

Также, по ее словам, в 2022 году для всех вузов введут "единые требования по преподаванию истории" и будет обеспечено "ее изучение для всех специальностей и направлений подготовки в объеме не менее 144 академических часов".

Кроме того, в рамках исторического просвещения "обсуждается возможность реализации проекта "Россия - моя история" для старшеклассников и студентов колледжей, в рамках которых еще раз планируется осветить значимые исторические события и их влияние на становления нашего государства".

Весной министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что принято решение о введении преподавания истории в школах с первого класса. В Кремле на это отметили, что не считают, что это слишком рано. Министр затем уточнил, что в младших классах будут не уроки истории как таковые, а будет усилена историческая составляющая курса "Окружающий мир".

10 июня Кравцов говорил, что его ведомство обсуждает предложение школьников ввести в старших классах - 10-11-х или только в 11-х интегрированный курс "Россия - моя история". По его словам, замысел заключается в повторении курса истории России "уже на новом уровне" и показе старшеклассникам значимых исторических фактов и их влияния "на становление и развитие государства".

Татьяна Голикова Минпросвещени Сергей Кравцов
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