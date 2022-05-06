Ремонт на Сахалинской ГРЭС-2 после пожара завершат осенью

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На Сахалинской ГРЭС-2, где 30 апреля произошел пожар в турбинном отделении, ведутся восстановительные работы, которые планируют завершить осенью. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго" (входит в группу "РусГидро") в пятницу.

"На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы на блоке №2. Энергетики планируют включить первый блок станции в работу в течение текущего месяца. Восстановительные работы на втором блоке будут завершены к началу осенне-зимнего максимума нагрузок. Имущество Сахалинской ГРЭС-2 застраховано, произошедший инцидент является страховым случаем", - говорится в сообщении.

Основное генерирующее оборудование - котлы, генераторы и турбины, по предварительной оценке, не пострадали, отмечает пресс-служба.

По ее данным, в ремонтных работах задействовано более 200 специалистов, включая работников АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания", УК "ГидроОГК" (структура "РусГидро"), клиринговых компаний.

"На Сахалинскую ГРЭС-2 уже прибыли представители заводов-изготовителей оборудования, подлежащего замене. Практически все оборудование - российского производства", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сформирован план-график ремонтных работ, закупаются необходимые материалы и оборудование.

Как сообщалось, днем 30 апреля на Сахалинской ГРЭС-2 произошло возгорание в турбинном отделении, которое сотрудники станции оперативно ликвидировали своими силами. Но затем в тот же день возгорание в турбинном отделении вновь возобновилось, и огонь перекинулся на кровлю здания. Ситуацию усугубил сильный ветер в Томаринском районе, где находится станция. Пожар ликвидировали за 3,5 часа, никто не пострадал, разрушений нет. Кровля значительных повреждений не получила.

Пожар, по информации "Сахалинэнерго", произошел из-за возгорания масла вследствие обрыва напорного маслопровода. На ГРЭС-2 после ликвидации пожара сразу была подана электроэнергия для обеспечения собственных нужд станции, а также запущена пусковая котельная, в том числе для подогрева резервного топлива - мазута. Нагрузку по энергоснабжению Сахалина на себя взяли Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Ногликская газотурбинная станция.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту пожара на станции по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и даст оценку "действиям лиц, ответственных за организацию и соблюдение пожарной безопасности на объекте", также будет установлен размер причиненного ущерба, приняты меры профилактического характера. Свою проверку по пожару проводит прокуратура региона.

Сахалинская ГРЭС-2 (находится в селе Ильинское Томаринского района, западное побережье Сахалина) - угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт.