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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Власти заявили, что Сахалинская ГРЭС-2 загорелась из-за поломки маслопровода

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 произошел из-за повреждения маслопровода в турбинном отделении, сообщил в субботу губернатор региона Валерий Лимаренко на своей телеграм-странице.

"Возгорание произошло в турбинном отделении второго энергоблока из-за повреждения маслопровода, находящегося под высоким давлением. Потеряна половина общей мощности станции, но для данного времени года это некритично", - написал он.

По словам Лимаренко, об этом ему доложили министр энергетики региона Михаил Гузенко и первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО "Сахалинэнерго" Павел Яковлев.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, объем повреждений на станции - небольшой благодаря тому, что оперативно сработал персонал и специалисты пожарной охраны. Повреждения полностью устранят к осенне-зимнему периоду, в течение нескольких дней запустят первый энергоблок, сообщил он.

Лимаренко также отметил, что потребители на Сахалине не ощутили перебоев в подаче электроэнергии благодаря усиленной работе Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Как сообщалось, днем в субботу на Сахалинской ГРЭС-2 произошло возгорание в турбинном отделении, которое сотрудники станции оперативно ликвидировали своими силами. Но затем возгорание в турбинном отделении вновь возобновилось, и огонь перекинулся на кровлю здания. Ситуацию усугубил сильный ветер в Томаринском районе, где находится станция. Пожар ликвидировали за 3,5 часа, никто не пострадал, разрушений нет. Кровля турбинного цеха, по данным пресс-службы "Сахалинэнерго", значительных повреждений не получила.

Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту пожара на станции по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и даст оценку "действиям лиц, ответственных за организацию и соблюдение пожарной безопасности на объекте", также будет установлен размер причиненного ущерба, приняты меры профилактического характера. Свою проверку по пожару проводит прокуратура региона.

Нагрузку по энергоснабжению Сахалина на себя взяли Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и Ногликская газотурбинная станция.

Сахалинская ГРЭС-2 (находится в селе Ильинское Томаринского района, западное побережье Сахалина) - угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт.

Сахалинская область Сахалинская ГРЭС-2 Валерий Лимаренко
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