Число домов, сгоревших из-за пожаров в Красноярском крае, достигло 350

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В населенных пунктах Красноярского края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи сгорело 350 домов, сообщает официальный телеграм-канал Рослесхоза в субботу.

"Из-за замыкания ЛЭП и электрических подстанций в населенных пунктах сгорело 350 домов. Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром (более 25 м/с). В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в настоящий момент ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 га силами 400 лесных пожарных, включая сотрудников Авиалесоохраны и более 100 единиц спецтехники. Перехода огня на населенные пункты не допущено. Мобилизованы около 1 тыс. лесных пожарных регионального лесопожарного центра, которые оказывают поддержку в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в населенных пунктах.

В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.

По данным МЧС по краю, в настоящее время локализовано 14 пожаров. Локализация пока не объявлена в населенном пункте Уяр.

По фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).