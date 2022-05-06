Курганский губернатор призвал земляков не сопротивляться эвакуации при пожарах

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области Вадим Шумков на брифинге призвал людей не сопротивляться распоряжениям эвакуироваться при природных пожарах.

"Поступает ряд сигналов, что кто-то не хочет эвакуироваться, когда приходят сотрудники МЧС, полиции либо органы местного самоуправления. Это недопустимо (...) Сохраняйте спокойствие, заботьтесь о себе, не мешайте нам заботиться о вас, не создавайте панику", - сказал он.

Ситуацию с пожарами он назвал сложной.

"Кроме того, что есть ряд лесных пожаров, ушедших в труднодоступные места, вы сами наблюдаете, что шквалистый штормовой ветер раздувает эти пожары. Сегодня в течение дня угроза была в отношении нескольких населенных пунктов Белозерского и Кетовского районов. Это Редькино, Белый Яр, Шкодино. Сейчас у нас пожар в районе между Старым Просветом и Веденским. Работает огромное количество людей, техника", - отметил Шумков.

Он пообещал, что на сайтах муниципальных администраций и регионального правительства будут размещены адреса пунктов временного размещения.

"Если вы видите, что огонь подходит к границам вашего поселения, просьба самостоятельно покинуть это поселение, вывести вместе с собой пожилых родственников и детей. Если выезжать некуда, необходимо передвигаться в пункт временного размещения данного муниципального района", - объяснил губернатор.

6 мая в Кетовском районе Курганской области из-за природного пожара была объявлена превентивная эвакуация около 500 человек из деревень Белый Яр, Передергина, а также СНТ "Благодатное" и "Раздолье". Кроме того, планировалось эвакуировать почти 370 человек из деревни Редькино Белозерского муниципального округа.

Авиалесоохрана отправила в Курганскую область новую группу парашютистов-десантников для тушения природных пожаров из республик Коми и Карелии (100 человек). Также в регион для оказания помощи выдвинулась группа тюменского МЧС.