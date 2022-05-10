Особый противопожарный режим введен в 49 российских регионах

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС наблюдают за пожароопасной обстановкой в стране, уже в более сорока регионах спасателями введен особый противопожарный режим, сообщил врио главы министерства Александр Чуприян во вторник.

"Особый противопожарный режим введен на территории 49 субъектов РФ, пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах", - сказал он на совещании с президентом РФ по ситуации с пожарами в ряде регионов страны.

Чуприян отметил, что ведется круглосуточный мониторинг природных пожаров, а также происходит ликвидация последствий из-за горения палов сухой растительности.

К ответственности, по его словам, привлечено более 7 тыс. нарушителей.

На контроле остаются более 24 тыс. населенных пунктов, детские лагеря, садовые товарищества, а также другие объекты экономики.

Ранее Чуприян сообщил, что из-за природных пожаров на территории России погибли 16 человек.