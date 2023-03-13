Минсельхоз лишит 44 сельхозпроизводителей господдержки за пал травы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз в 2023 году лишит 44 сельхозпроизводителей господдержки за несанкционированный пал пожнивных остатков на полях в прошлом году, сообщил директор департамента растениеводства Роман Некрасов на совещании в Совете Федерации по готовности регионов к пожароопасному сезону.

"Мониторинг прошлого года показал, что в 12 субъектах доказаны случаи умышленного поджога сухой растительности со стороны сельхозпроизводителей, и 44 сельхозпроизводителя, мы всех поименно знаем, будут лишены господдержки в текущем году", - сказал он.

Он напомнил, что возможность лишать господдержки за несогласованный пал пожнивных остатков закреплена в нормативных актах. "То есть, мы сельхозпроизводителям говорим об одном - поджигая сухую травянистую растительность, лишаешься господдержки", - сказал он.

Некрасов также сообщил, что с 1 марта 2023 года вступила в силу предложенная Минсельхозом норма Земельного кодекса, которая обязывает собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов принимать участие в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках.

При этом глава департамента подчеркнул, что в прошлом году масштабных пожаров на землях сельхозназначения с переходом их на земли лесного фонда не было.