Путин заявил об ответственности властей регионов за тушение лесных пожаров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ответственность за борьбу с природными пожарами в субъектах России лежит на региональных властях, федеральный центр со своей стороны предоставляет всю необходимую помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Именно главы регионов должны обеспечить тушение пожаров", - сказал он во вторник на совещании о ситуации с природными пожарами в регионах.

Путин также потребовал не замалчивать ситуацию, если она выходит из-под контроля, а максимально оперативно запрашивать помощь федерального центра.

"Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего, МЧС: должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники не строится только на формальных признаках. Если угроза разрастания пожара реальная, помощь должна поступать в регионы и муниципалитеты немедленно, а не по каким-то условным нормативам", - добавил он.

Путин напомнил о существующем поручении правительству выделять регионам дополнительно не менее 8 млрд руб. на охрану лесов от пожаров. Как он заметил, "эти средства были просчитаны и согласованы с Субъектами федерации и в полном объеме заложены в федеральном бюджете на этот год и на плановый период 2023-2024 годов".

"Таким образом, сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары", - сказал президент РФ.

Он предложил участникам совещания доложить, как эти средства используются, и что мешает своевременно реагировать на возникновение пожаров.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть: все предложения субъектов федерации были поддержаны, средства выделены. То есть, исхожу из того, что со стороны федерального центра созданы все условия, чтобы кратно сократить площади возгорания, обеспечить их быстрое и эффективное тушение. Это - ответственность субъектов", - сказал Путин.

Президент России также сообщил, что подпишет указ, призванный способствовать оценке эффективности властей регионов в борьбе с лесными пожарами.

"Считаю необходимым установить целевой показатель, которым можно будет оценивать как эффективность работы, так и конкретный результат, а именно - сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта федерации и в целом по стране. Предлагаю зафиксировать такой показатель в указе президента России, который должен быть подготовлен по итогам сегодняшнего совещания", - сказал Путин.

По его словам, документ призван способствовать объективной оценке эффективности мер, принимаемых для охраны лесов от пожаров, а также работы по этому направлению субъектов федерации и правительства.