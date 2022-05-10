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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:09

16 человек погибли из-за природных пожаров на территории России

16 человек погибли из-за природных пожаров на территории России
Природный пожар в Тюменской области
Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Шестнадцать человек погибли в результате обострения ситуации с природными пожарами в Сибири и на Урале, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян во вторник.

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"Пострадали 34 человека, из них 16 человек погибли, в том числе 1 ребенок, 16 - госпитализированы, в том числе 6 пожарных", - сказал он на совещании с президентом РФ по ситуации с пожарами в ряде регионов страны.

По данным Чуприяна, в Сибири и на Урале из-за природных пожаров уничтожены около 1 298 строений, в том числе порядка 730 жилых домов.

Как подчеркнул врио главы МЧС РФ, с пострадавшими работают психологи, им также оказывается помощь по восстановлению утраченных документов и оформлению компенсационных выплат.

МЧС Александр Чуприян
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