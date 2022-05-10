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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Рязанский губернатор Николай Любимов решил не переизбираться

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок, он написал об этом на своей странице во "ВКонтакте".

"Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение - не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", - заявил Любимов.

"За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу - за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности", - добавил глава региона.

Любимов в начале 2017 года указом президента был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области, 18 сентября 2017 года был избран губернатором.

Ранее во вторник об отставке сообщили губернаторы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин.

Рязанская область Николай Любимов
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