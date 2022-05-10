Более 12 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в регионах РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Свыше 12 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в регионах страны, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк журналистам во вторник.

По данным полиции, в обеспечении общественного порядка было задействовано около 160 тысяч сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии, представителей народных дружин, общественных формирований и работников частных охранных организаций.

Ранее сообщалось, что свыше одного миллиона человек вышли на улицы с портретами своих родных в рамках акции "Бессмертный полк" в Москве. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.