Владимира Мазура представили в качестве врио главы Томской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Полпред президента в СФО Анатолий Серышев на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области в четверг представил Владимира Мазура в качестве врио губернатора региона, передал корреспондент "Интерфакса" из зала парламента.

"Владимир Владимирович (Мазур - ИФ) обладает разносторонним жизненным опытом, необходимыми управленческими компетенциями для решения поставленных задач. Верю, что профессионализм позволят Мазуру выполнить задачи, поставленные перед ним президентом", - сказал Серышев.

В свою очередь Мазур отметил, что перед ним поставлена задача сделать жизнь жителей качественней, комфортней и безопасней в текущих непростых условиях.

"Мы будем делать акцент на социально-экономическом положении населения, развитии экономики, создании рабочих мест, здравоохранении. Нам очень многое предстоит сделать, нам это по плечу, и мы будем работать вместе в диалоге с населением. В добрый путь", - сказал Мазур.

Председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская, выступая на собрании, выразила надежду, что с приходом Мазура в регионе сохранятся прочные традиции конструктивного диалога между законодательной и исполнительной ветвями власти, которые сложились за 30 лет новейшей истории страны.

"Мы научились работать единой командой, преодолевая политические разногласия. Сегодня от единства позиции людей, работающих во власти, во многом зависит благополучие, социальное состояние населения региона. Уверена, этим традициям мы будем следовать и впредь", - сказала Козловская.

Она подчеркнула, что в Томской области в условиях санкций создан серьезный запас прочности для дальнейшего социально-экономического развития и повышения уровня жизни граждан, поэтому власти региона готовы к реализации задач, поставленных президентом РФ - от импортозамещения и развития промышленности, аграрного сектора до создания прорывных технологий.

Также все выступающие поблагодарили за работу экс-главу региона Сергея Жвачкина.

Жвачкин подал в отставку 10 мая. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Мазура.