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Врио главы Томской области Мазур подал документы для участия в выборах губернатора

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кандидат на выборах губернатора Томской области Владимир Мазур, который в настоящее время занимает должность врио главы региона, сдал документы в избирательную комиссию, сообщает пресс-служба облизбиркома.

"Мазур Владимир Владимирович, выдвинутый в качестве кандидата на выборы губернатора области томским региональным отделением всероссийской политической партии "Единая Россия", сдал документы в избирательную комиссию области для регистрации его кандидатуры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Мазура. Он был представлен в новой должности на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области 12 мая.

В июне "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты за правду" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" выдвинули кандидатов на досрочные выборы губернатора Томской области. Ими стали, соответственно, Мазур, вице-спикер гордумы Томска Андрей Петров, депутат томской облдумы Галина Немцева и Виктор Гринев.

Досрочные выборы губернатора Томской области будут двухдневными и пройдут 10 и 11 сентября.

Томская область Единая Россия Владимир Мазур
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