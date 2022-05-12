ВС РФ не стал рассматривать жалобу Навального на приговор за клевету на ветерана

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу защиты оппозиционера Алексея Навального на приговор по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судом отказано в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции", - сообщили в суде.

Мировой судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова 20 февраля 2021 года назначила Навальному штраф в 850 тыс. руб. за клевету в отношении ветерана войны Игната Артеменко.

С учетом замены условного срока в 3,5 года на реальное по так называемому делу "Ив Роше" всего по приговору мирового суда Навальному было назначено три года и шесть месяцев колонии со штрафом 850 тыс. руб.

Несмотря на непризнание вины, Навальный полностью выплатил штраф, сообщили ранее "Интерфаксу" в Бабушкинском суде.

Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове и ожидает апелляционного рассмотрения нового приговора - за мошенничество и неуважение к суду, который был вынесен ему в марте 2022 года и по которому он получил девять лет колонии строгого режима.

Кроме того, оппозиционер проходит фигурантом уголовных дел об экстремистском сообществе и некоммерческой организации, посягающей на личности и права граждан.

Свое преследование Навальный считает политически мотивированным.