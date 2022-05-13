Китай из-за COVID-19 не готов открывать сухопутную границу с Россией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - КНР не готова открывать сухопутную границу с Россией из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории Китая, сообщил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, на которого ссылается правительство региона в своем телеграм-канале.

"Как рассказал глава ведомства, в КНР сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим продолжают действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами, в том числе в приграничных населенных пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов. Дальнейшие прогнозы давать очень трудно", - говорится в сообщении.

Требования настолько строгие, что пока не удается договориться даже о том, чтобы водители грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки между странами, на ночь оставались в Китае. Они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу.

Ранее Россия сняла действовавшие из-за угрозы распространения COVID-19 ограничения на выезд россиян, въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы с Китаем. Авиасообщение с Китаем восстановили 14 марта.

Как сообщалось, Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 220,7 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.