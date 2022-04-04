РФ с 9 апреля снимет ограничения на выезд и въезд через сухопутную границу с Китаем

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд граждан РФ и въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы РФ и КНР, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении штаба.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение между РФ и рядом других стран. В список включены 52 страны.

Авиасообщение с Китаем было восстановлено с 14 марта.