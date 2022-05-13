Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Мэр Саянска получил предостережение из-за отмены масочного режима

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло предостережение мэру Саянска Олегу Боровскому, который 13 мая решил отменить в городе обязательный масочный режим. Как сообщили в пресс-службе управления, в Роспотребнадзоре считают это решение преждевременным.

Объявление о том, что носить маски в транспорте и общественных местах больше не обязательно, появилось на сайте мэрии Саянска.

"Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, а также сохраняющийся риск распространения новых, высокопатогенных штаммов коронавируса (...) говорить об отмене масочного режима в регионе и в отдельных административных образованиях сегодня преждевременно", - возразили в областном управлении Роспотребнадзора.

Там напомнили, что масочный режим остается обязательным на территории всей Иркутской области, в том числе в Саянске.

Масочный режим в Саянске был введен постановлением мэра с 15 июня 2021 года.

По официальным данным, в Иркутской области за последние сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом и один летальный исход. Всего в регионе выявили 292 706 заразившихся, умерли 8643 человека с COVID-19.

Хроника коронавируса. Апрель.

15
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-1927 апреля. Непал сообщил о 19 новых подтвержденных случаях коронавируса за последние 24 часа, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 978 762 человек.24 апреля. В Гонконге вновь открылся парк развлечений "Диснейленд" после закрытия на несколько месяцев из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19.21 апреля. В США отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. На фото: метро в Арлингтоне.20 апреля. Правительство Испании отменяет обязательное ношение масок в помещениях.19 апреля. После двух лет пандемии с ограничениями на туризм многие люди возвращаются, чтобы провести отпуск на побережье Коста Брава.17 апреля. Первое круизное судно за последние два года прибыло в Сидней. Международным круизным судам было запрещено заходить в австралийские воды в течение двух лет из-за пандемии коронавируса.14 апреля. В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID выпустили около 6 тыс. человек.9 апреля. Артисты Национального балета Кубы возвращаются на сцену после года перерыва из-за пандемии.7 апреля. Сотрудники Google начали возвращаться к работе в офисе на три дня в неделю после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. На фото: офис компании в Чикаго.6 апреля. С начала пандемии в Сальвадоре зарегистрированы 161 570 случаев болезни и 4 121 смерть от COVID-19. На фото: тестирование на коронавирус в Сан-Сальвадоре.4 апреля. В Китае зарегистрировали более 13 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки3 апреля. Учащиеся средней школы индонезийской Сурабаи во время театральной постановки под названием "Омикрон и Рамадан".2 апреля. Индийский штат Махараштра снял все ограничения, связанные с COVID-19, включая обязательное ношение масок. На фото: фестиваль Гангаур в Индии.1 апреля. Германия сняла почти все карантинные ограничения. Защитные маски полагается носить только в общественном транспорте и в больницах.
Режим строгого карантина продолжается в Шанхае из-за новой вспышки COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Иркутская область Саянск Олег Боровской Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

РФ вышлет 10 румынских дипломатов и одного сотрудника посольства Болгарии

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

Новую сцену Театра Европы в Петербурге построят с импортозамещенными материалами

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося на 9 мая в Сочи

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Власти опровергли слухи о взрывных устройствах и диверсантах в Курске

У пассажирского самолета "ЮТэйр" в полете упало давление в гидросистеме

Лавров усомнился в "безобидности" желания Украины вступить в ЕС