Мэр Саянска получил предостережение из-за отмены масочного режима

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло предостережение мэру Саянска Олегу Боровскому, который 13 мая решил отменить в городе обязательный масочный режим. Как сообщили в пресс-службе управления, в Роспотребнадзоре считают это решение преждевременным.

Объявление о том, что носить маски в транспорте и общественных местах больше не обязательно, появилось на сайте мэрии Саянска.

"Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, а также сохраняющийся риск распространения новых, высокопатогенных штаммов коронавируса (...) говорить об отмене масочного режима в регионе и в отдельных административных образованиях сегодня преждевременно", - возразили в областном управлении Роспотребнадзора.

Там напомнили, что масочный режим остается обязательным на территории всей Иркутской области, в том числе в Саянске.

Масочный режим в Саянске был введен постановлением мэра с 15 июня 2021 года.

По официальным данным, в Иркутской области за последние сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом и один летальный исход. Всего в регионе выявили 292 706 заразившихся, умерли 8643 человека с COVID-19.