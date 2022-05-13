Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

В московском метро начали убирать санитайзеры

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Со станций московского метро, МЦК и МЦД начали постепенно убирать санитайзеры из-за спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил городской Департамент транспорта.

По данным чиновников, эти аппараты стали использоваться в десятки раз реже.

При этом усиленная дезинфекция станций и вагонов сохраняется. Поверхности на станциях обрабатывают каждые два часа, вагоны - до двух раз в сутки.

Ранее сообщалось, что на транспортной инфраструктуре Москвы было установлено около 3 тысяч санитайзеров.

В департаменте напомнили, что в марте в транспорте отменили обязательное ношение масок и убрали наклейки, которые размечали безопасную дистанцию между людьми.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Дептранс Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Здания Третьяковской галереи закрылись "по техническим причинам"

МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с до конца вторника

Салют в Москве посмотрели 2,5 млн человек

Салют в Москве посмотрели 2,5 млн человек

Более 1 млн человек участвуют в акции "Бессмертный полк" в Москве

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре Москвы

Путин присоединился к акции "Бессмертный полк" в центре Москвы

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад Победы

Воздушную часть парада Победы отменили в Москве и других городах РФ

Салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в 19 парках Москвы

Салют в честь Дня Победы можно будет увидеть в 19 парках Москвы

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

В Москве провели профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });