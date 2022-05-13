В московском метро начали убирать санитайзеры

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Со станций московского метро, МЦК и МЦД начали постепенно убирать санитайзеры из-за спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил городской Департамент транспорта.

По данным чиновников, эти аппараты стали использоваться в десятки раз реже.

При этом усиленная дезинфекция станций и вагонов сохраняется. Поверхности на станциях обрабатывают каждые два часа, вагоны - до двух раз в сутки.

Ранее сообщалось, что на транспортной инфраструктуре Москвы было установлено около 3 тысяч санитайзеров.

В департаменте напомнили, что в марте в транспорте отменили обязательное ношение масок и убрали наклейки, которые размечали безопасную дистанцию между людьми.