Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Беглов попросил Роспотребнадзор отменить масочный режим в Петербурге

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербург Александр Беглов попросил главного санитарного врача РФ Анну Попову отменить масочный режим в городе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

Беглов направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в ее постановление от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и отменить в Санкт-Петербурге масочный режим. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%.

"Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19", - уточнил Беглов.

По его словам, на текущий момент в городе для лечения больных ковидом развернуто 1509 коек в семи стационарах, по состоянию на пятницу свободно более 18% коек.

Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Александр Беглов Роспотребнадзор Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

ЦБ разъяснил, что может делать с активами клиентов попавший под санкции брокер

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта, готовившегося на 9 мая в Сочи

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Песков заявил об отсутствии у РФ планов прекращения поставок газа в Финляндию

Власти опровергли слухи о взрывных устройствах и диверсантах в Курске

У пассажирского самолета "ЮТэйр" в полете упало давление в гидросистеме

Лавров усомнился в "безобидности" желания Украины вступить в ЕС

Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

"НОВАТЭК" получил разрешение на сохранение листинга GDR на Лондонской бирже

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования

Кабмин смягчил ограничения на вывоз из РФ иностранных товаров и оборудования