Беглов попросил Роспотребнадзор отменить масочный режим в Петербурге

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Петербург Александр Беглов попросил главного санитарного врача РФ Анну Попову отменить масочный режим в городе в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

Беглов направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в ее постановление от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и отменить в Санкт-Петербурге масочный режим. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%.

"Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19", - уточнил Беглов.

По его словам, на текущий момент в городе для лечения больных ковидом развернуто 1509 коек в семи стационарах, по состоянию на пятницу свободно более 18% коек.