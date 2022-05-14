МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - У Москвы возникают вопросы в связи с фактическим отказом Финляндии и Швеции от безъядерного статуса в связи с возможным вступлением в НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Возникает много вопросов, связанных с фактическим отказом этих стран от безъядерного статуса", - сказал Грушко журналистам в субботу.

Он отметил, что НАТО в последнее время делает все больший акцент на ядерном оружии как элементе сдерживания, активно развивает практику совместных военных миссий.

"Это новая реальность, которую мы должны учитывать. Возникает вопрос с негативными ядерными гарантиями для этих государств", - добавил замминистра.

Грушко подчеркнул, что "достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, насколько расширение альянса существенно для фундаментальных интересов безопасности Российской Федерации".

Военная безопасность Финляндии будет существенно ослаблена в случае вступления в НАТО, заявил Грушко.

"В своем обращении к парламенту Финляндии президент и премьер-министр страны заявили о том, что этот шаг укрепит безопасность как Финляндии, так и НАТО. Совершенно очевидно для любого здравомыслящего человека, что результат будет ровно обратный, военная безопасность Финляндии будет существенно ослаблена", - сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что в течение десятилетий военная безопасность Финляндии обеспечивалась политикой военного неприсоединения, на это опирался престиж и авторитет этой страны.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это стратегическое изменение. Это изменение не может остаться без политической реакции, а также без тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что решение об ответных мерах Москвы "не будет приниматься на эмоциях". "Это будет тщательно выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе", - добавил замминистра.

По его словам, многое зависит от того, какая инфраструктура НАТО будет размещена на этих территориях.

О размещении ядерных сил в балтийском регионе говорить рано

Грушко заявил, что говорить о возможности размещения ядерных сил РФ в балтийском регионе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО пока рано. "НАТО взяло обязательства по основополагающему акту не изменять ядерную политику и не изменять построение ядерных сил, и до последнего времени оно этого придерживалась", - сказал он журналистам.

Замглавы МИД РФ отметил, что в последнее время появляется все больше заявлений о том, что НАТО готова отказаться от этой меры. "В частности, Йенс Столтенберг заявлял о том, что ядерное оружие может быть переведено ближе к границам Российской Федерации, польские руководители заявляли, что готовы его принять", - добавил замминистра.

"Если эти заявления будут реализованы в каких-то практических шагах, конечно, на это надо будет реагировать принятием адекватных мер предосторожности, которые обеспечивали бы надёжность сдерживания", - подчеркнул Грушко. Замглавы МИД РФ отметил, что реагировать придется не только в случае физического перемещения американского ядерного оружия на территории этих стран, но и при создании инфраструктуры, которая необходима для применения ядерного оружия.