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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Доступ к "Медузе" и "Радио Свобода" в России ограничен по решению Генпрокуратуры

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Доступ к базирующемуся в Латвии изданию "Медуза" (признано в РФ СМИ-иноагентом РФ), а также русскоязычному сайту "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) ограничен в России по решению Генеральной прокуратуры РФ, следует из данных Роскомнадзора.

Так, по информации сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, доступ к "Медузе" и сайту "Радио Свобода" ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

В обоих случаях в качестве основания для ограничения "доступа к странице" указано нарушение ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Эта статья определяет порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

Комментариями Роскомнадзора по данной ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Как сообщалось, в ночь на пятницу пользователи из России обнаружили проблемы с доступом к "Медузе", "Радио Свобода", а также к сайтам русской службы "Би-би-си" и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, вещание которой прекращено в РФ, а все сотрудники лишены аккредитации. Также пользователи сообщали о сбоях в работе соцсети Facebook.

1 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). "Эхо Москвы" также отключили от эфира, а накануне совет директоров решил ликвидировать радиостанцию, вещавшую с августа 1990 года.

Как поясняли в надзорном ведомстве, требование было направлено "в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах "Эхо Москвы" и "Телеканал "Дождь" информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР".

Кроме того, 2 марта сайт The Village был заблокирован Роскомнадзором, который внес его в реестр запрещенной информации.

Роскомнадзор Генпрокуратура РФ

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