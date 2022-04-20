Крыму пообещали 64 дополнительных вагона для перевозок туристов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Крым получит дополнительных 64 пассажирских вагона для перевозки туристов в курортный сезон, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов.

"В связи с приостановкой авиасообщения важным является вопрос перевозки пассажиров в Крым в курортный сезон. Это создает проблемы с бронированием, детским отдыхом. Достигнута договоренность о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов", - написал он, не указав, с кем именно она достигнута.

"Есть предложения от отелей уровня 4-5 звезд по организации проезда туристов в вагонах СВ, - добавил Аксенов. - Все это позволит выстроить удобную логистику, чтобы не возникало проблем как для туристов, так и для представителей туриндустрии".

Российские туроператоры стали отмечать спад бронирования отелей в Крыму на майские праздники и аннулирование туров из-за проблем с транспортной доступностью региона. Росавиация с 24 февраля запрещает полеты в аэропорты 11 городов юга России, в том числе в Симферополь. Билеты на поезд на майские праздники уже раскуплены, отмечали в Российском союзе туриндустрии. В Ростуризме говорили, что не видят больших проблем с поездками в Крым, поскольку можно договориться об отправки на это направление дополнительных поездов и вагонов.

Оператором ж/д перевозок в Крым является транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва). С 25 февраля 2022 года в Крым курсирует дополнительный поезд из Москвы. Кроме того, перевозчик с середины апреля удлиняет составы регулярных поездов на два-четыре вагона: №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №92/91 Москва - Севастополь, №174/173 Москва - Евпатория, №141/142 Пермь - Симферополь, №75/76 Омск - Симферополь. Увеличенные составы будут курсировать на майские праздники и далее до конца лета. ГСЭ не раскрывает своих владельцев.