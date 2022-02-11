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РЖД ввели ограничения на контейнеры в адрес ряда подмосковных ТЛЦ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Московские транспортные узлы, принимающие контейнеры из Китая, жестко перегружены. Высокий спрос накануне новогодних праздников вкупе с недостаточной скоростью вывоза контейнеров с ряда транспортно-логистических центров (ТЛЦ) автотранпортом привел к тому, что на железной дороге скопилось множество брошенных контейнерных поездов, пишет "Коммерсантъ".

"В связи с большим скоплением вагонов с гружеными контейнерами ОАО "РЖД" до 12 февраля были введены конвенции на перевозку контейнеров в адрес станций Ворсино и Белый Раст", - сообщили изданию в монополии.

Ситуация улучшается и РЖД совместно с грузовладельцами и операторами приняли меры по перенаправлению поездов на менее загруженные терминалы, отмечают в РЖД.

Станции в районе Москвы, куда приходят грузы из Китая - прежде всего Ворсино (на границе Новой Москвы и Калужской области) и Белый Раст (Московская область) с кануна Нового года перегружены и не принимают поезда, рассказали газете участники рынка контейнерных перевозок. Станции, куда груз переадресовывается (Электроугли, Ховрино и т. д.), тоже постепенно заполняются.

"Множество составов в пути получили статус "брошенный поезд", для них нет даже ориентиров по прибытию на станции назначения", - сообщил изданию руководитель отдела интермодальных перевозок "Даксер" Михаил Русаков.

Он добавил, что грузы, которые все же доходят, обрабатываются с задержками, и везде одинаковая проблема - нет возможности оперативного вывоза в связи с перегруженностью автоперевозчиков, "имеющих заказы на три-семь дней вперед".

"Некоторые контейнеры простаивают с середины декабря, очередь двигается очень медленно", - уточнил замгендиректора BMJ-logistics Константин Бондаренко.

Руководитель отдела железнодорожных перевозок регионов ЕС и Восточной Азии AsstrA Владислав Мартин рассказывает, что многие поезда, следующие из Китая в Ворсино, брошены во время движения, иногда контейнеры выгружают на станции Электроугли. Но ситуация и там непростая, так как закрытие процедуры прибытия может длиться два-три дня, что увеличивает транзитное время. По его словам, компания часто идет альтернативным путем: сначала доставляет товар в Европу, а после отправляет автомобилями "до двери" в Москву и область, что сокращает транзитное время почти вдвое - до 35 дней.

Тайм-слотовая система, при которой бронируется временной промежуток на въезд машины на терминал и погрузку контейнера, редко соблюдается, уточняет глава направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

"Контейнеровозы вынуждены простаивать в очереди на погрузку и снятие оборудования, - поясняет он. - Если ранее одна машина успевала вывезти два контейнера в день, то теперь в лучшем случае - один".

Сейчас, рассказал Суховерша, терминалы рассылают письма, где призывают вывезти контейнеры в течение двух суток, предупреждая о возможном росте тарифов при просрочке.

Высокая загруженность инфраструктуры в московском и ряде соседних регионов наблюдается с конца декабря, подтверждает вице-президент по коммерческой деятельности "Трансконтейнера" Сергей Мухин.

"Причиной стали сразу несколько факторов - высокий объем импорта из Китая и его существенное превышение над мощностями терминалов, а также сложности с вывозом грузов из-за нехватки автотранспорта и новогодних каникул", - отметил он.

Операторы были вынуждены перенаправлять грузы на другие терминалы, но это не всегда возможно.

"Преимущественно контейнеры по железной дороге доставляются в Москву в режиме внутритаможенного транзита (то есть растаможка проходит не в точке входа в Россию, а на станции в Москве), - поясняет гендиректор таможенного брокера KBT Юлия Шленская. - Поскольку не каждая станция имеет зону таможенного контроля, возможности перенаправить состав на любой терминал в Московской области нет".

Она оценивает потери от простоя на уровне от пяти тысяч рублей на контейнер в сутки.

"Сложности действительно есть, нагрузка на терминал очень серьезная", - подтвердил генеральный директор ООО ФВЛ (управляет терминалом Freight Village Ворсино) Руслан Заливацкий.

По его словам, люди и техника работают практически на пределе, обрабатывая по восемь поездов за сутки.

"С точки зрения бизнеса грех жаловаться, но все-таки напряжение очень сильное, всерьез думаем о дальнейших инвестициях в расширение терминала", - сообщил он.

По данным газеты, участники рынка считают, что для решения проблем потребуется две-четыре недели.

РЖД

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