В Красноярском крае усилят группировку для тушения лесных пожаров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Дополнительно пятьдесят сотрудников "Авиалесоохраны" направляется для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сообщается в телеграм-канале Рослесхоза.

"Наращивается группировка федеральных сил Авиалесоохраны Рослесхоза на помощь Красноярскому краю в ликвидации лесных пожаров. На территории региона уже работает 117 авиапожарных Авиалесоохраны Рослесхоза. Дополнительно прибудут 50 бойцов из Амурской области и Хакасии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в крае было ликвидировано 22 лесных пожара, в настоящее время продолжается тушение еще 23.

В тушении задействовано более тысячи авиапожарных, работников наземных лесных служб и привлеченных лиц, 160 единиц спецтехники и 23 воздушных судна - 13 на мониторинге и десять на тушении.