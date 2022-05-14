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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Красноярском крае усилят группировку для тушения лесных пожаров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Дополнительно пятьдесят сотрудников "Авиалесоохраны" направляется для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сообщается в телеграм-канале Рослесхоза.

"Наращивается группировка федеральных сил Авиалесоохраны Рослесхоза на помощь Красноярскому краю в ликвидации лесных пожаров. На территории региона уже работает 117 авиапожарных Авиалесоохраны Рослесхоза. Дополнительно прибудут 50 бойцов из Амурской области и Хакасии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в крае было ликвидировано 22 лесных пожара, в настоящее время продолжается тушение еще 23.

В тушении задействовано более тысячи авиапожарных, работников наземных лесных служб и привлеченных лиц, 160 единиц спецтехники и 23 воздушных судна - 13 на мониторинге и десять на тушении.

Красноярский край Авиалесоохрана Рослесхоз
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