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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

Особый противопожарный режим введен в 44 регионах России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим введен уже в 44 регионах России, в шести - в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве продолжают внимательно следить за пожароопасной ситуацией.

По его данным, с 13 по 19 мая в 34 субъектах зафиксировано 729 очагов природных пожаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском федеральном округе, на который приходится более 70% пожаров.

"На сегодняшний день в 15 субъектах действует 84 очага", - отметили в пресс-службе.

МЧС СФО
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