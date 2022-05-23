Особый противопожарный режим введен в 44 регионах России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим введен уже в 44 регионах России, в шести - в связи с лесными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве продолжают внимательно следить за пожароопасной ситуацией.

По его данным, с 13 по 19 мая в 34 субъектах зафиксировано 729 очагов природных пожаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском федеральном округе, на который приходится более 70% пожаров.

"На сегодняшний день в 15 субъектах действует 84 очага", - отметили в пресс-службе.