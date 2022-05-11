Число погибших в результате пожаров в Красноярском крае достигло восьми

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Следователи в Красноярском крае возбудили уголовные дела по фактам гибели восьми человек и уничтожения жилых домов и социальных объектов в результате массовых пожаров 7 мая в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

Уточняется, что дела возбуждены по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), ч.1, ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности - четыре эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 7 мая из-за ухудшения погоды и сильного ветра в 60 населенных пунктах края вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. Предварительно, огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений, погибло восемь человек, говорится в сообщении.

В селе Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района погибли мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района погибла женщина, в деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района погибли две женщины, находившиеся непосредственно в очаге пожаров.

"В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО "РоссетиСибирь"-"Красноярскэнерго" (избрана мера пресечения в виде домашнего ареста); начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО "РоссетиСибирь"-"Красноярскэнерго"; начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО "РоссетиСибирь"-"Красноярскэнерго", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведены осмотры мест происшествия, очаги возникновения пожаров, допрашиваются свидетели, пострадавшие, в помещениях РЭС проведены обыски, изъята кадровая и техническая документация, имеющая значение для расследования уголовного дела.

По информации пресс-службы прокуратуры края, расследование уголовных дел находится на контроле надзорного ведомства.

7 мая утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 м/с. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи во многих территориях региона одномоментно произошли возгорания.

В первый день сообщалось о пяти погибших и 19 пострадавших. Во вторник губернатор края Александр Усс сообщил о 21 пострадавшем, семь из которых погибли.

По данным МЧС края, все пожары в населенных пунктах региона ликвидированы. Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС.