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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Кремль намерен тщательно отслеживать ситуацию со вступлением Швеции в НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Кремле пообещали внимательно следить за развитием ситуации и фиксировать различные заявления в связи с намерением Швеции вступить в НАТО.

"Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет происходить, мы тщательно фиксируем все заявления", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, какова реакция президента Владимира Путина на заявление шведской стороны о желании вступить в Североатлантический альянс.

По словам Пескова, в Кремле, в частности, обратили внимание на заявление шведской стороны о том, что "Швеция не собирается даже в условиях членства в альянсе размещать у себя на территории какие-либо иностранные военные базы или системы вооружений".

Журналисты попросили комментарий Кремля в связи с высказываниями о том, что реакция Путина на намерения Швеции вступить в НАТО оказалась неожиданно спокойной.

"Поэтому мы очень внимательно смотрим и, конечно, анализируем ситуацию применительно к перспективам обеспечения безопасности нашей страны", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков НАТО Швеция
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