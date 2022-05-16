Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) на 18 млн руб. за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тверского суда Москвы, постановлениями мирового судьи участка N423 Тверского района от 16 мая "Радио Свободы" назначены штрафы на общую сумму в 18 млн руб. Издание признано виновным в 18 случаях неограничения доступа к подлежащему удалению контенту (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). За каждое из правонарушений "Радио Свобода" получило штраф в 1 млн руб., уточнили в суде.

Претензии к "Радио Свобода" в России

За аналогичные правонарушения, а также за неудаление контента, содержащего призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), 28 апреля и 13 мая тем же судом "Радио Свобода" было оштрафовано на 15 млн и 12,8 млн руб. соответственно.

Как сообщалось, "Радио Свобода" было привлечено к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и военнослужащих РФ, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

В производстве этого же мирового суда находится еще ряд протоколов об административных правонарушениях в отношении "Радио Свобода".

Роскомнадзор 4 марта 2022 года сообщил, что ряд ресурсов иностранных СМИ, а также их проектов заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. В числе заблокированных оказался и сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".