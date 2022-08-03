Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

РКН заблокировал сайт ShareAmerica за фейки о спецоперации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа Госдепартамента США ShareAmerica была заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры в связи распространением фейков о специальной военной операции на территории Украины, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

О блокировке ресурса стало известно 2 августа. В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к сайту share.america.gov по требованию Генпрокуратуры от 26 июля.

ShareAmerica - это платформа Госдепартамента США для обмена историями и фотографиями об американском обществе, культуре и жизни, а также о принципах, лежащих в основе внешней политики страны и взаимодействия с миром, говорится на ее сайте.

ShareAmerica Госдепартамент США Роскомнадзор Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

Что случилось этой ночью: среда, 3 августа

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор призвал при болезни сидеть дома даже при отрицательном COVID-тесте

Роспотребнадзор призвал при болезни сидеть дома даже при отрицательном COVID-тесте

Автор проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов осужден на 5 лет

Следствие попросило перевести ректора "Шанинки" из СИЗО под домашний арест

Что произошло за день: вторник, 2 августа

США ввели визовые ограничения в отношении почти 900 представителей властей РФ

США ввели визовые ограничения в отношении почти 900 представителей властей РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });