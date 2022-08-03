РКН заблокировал сайт ShareAmerica за фейки о спецоперации

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Онлайн-платформа Госдепартамента США ShareAmerica была заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры в связи распространением фейков о специальной военной операции на территории Украины, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

О блокировке ресурса стало известно 2 августа. В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к сайту share.america.gov по требованию Генпрокуратуры от 26 июля.

ShareAmerica - это платформа Госдепартамента США для обмена историями и фотографиями об американском обществе, культуре и жизни, а также о принципах, лежащих в основе внешней политики страны и взаимодействия с миром, говорится на ее сайте.