Пожар на фабрике "Глории Джинс" в Ростовской области полностью потушен

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, возникшее днем в воскресенье, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"18:06 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о локализации пожара на площади 450 квадратных метров, к тушению привлекались 58 человек и 17 единиц техники.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточняли также, что эвакуация людей из здания не проводилась.

В свою очередь, в прокуратуре Ростовской области сообщили, что организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности на фабрике.

"По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.