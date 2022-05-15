Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Пожар на фабрике "Глории Джинс" в Ростовской области полностью потушен

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, возникшее днем в воскресенье, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"18:06 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о локализации пожара на площади 450 квадратных метров, к тушению привлекались 58 человек и 17 единиц техники.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточняли также, что эвакуация людей из здания не проводилась.

В свою очередь, в прокуратуре Ростовской области сообщили, что организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности на фабрике.

"По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Глория Джинс Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 мая

В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции

В НАТО заявили о возможности усилить военное присутствие близ Финляндии и Швеции
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели 4,9 тыс. человек

Лесные пожары остановили на подступах к нескольким населенным пунктам Красноярского края

Лесные пожары остановили на подступах к нескольким населенным пунктам Красноярского края

Транзитная заявка через Украину в воскресенье чуть снизилась - до 62,7 млн куб. м

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Середа с территории Украины

Что произошло за день: суббота, 14 мая

В РФ не выявлено случаев заболевания детей гепатитом неизвестного происхождения

Путин в разговоре с Ниинистё назвал ошибкой отказ Хельсинки от нейтралитета

Хинштейн сообщил, что для соотечественников ускорят процедуру переселения в РФ