Сухопутные войска РФ в 2022 году получат свыше 400 танков, БТР и БМП

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Более 400 танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты поступит на вооружение Сухопутных войск РФ в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что речь идет о современных и модернизированных образцах, "успешно зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных климатических зонах".

"В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением "Бережок", а также бронетранспортеры БТР-82А", - говорится в сообщении.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

Первое место в мире по количеству танков

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, сообщил в сентябре 2017 года заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Т-72Б3М – одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Он оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем. Кроме того, танк вооружен новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленным на рабочем месте командира машины.

Модернизированный танк Т-80БВМ оснащен многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть. Танки Т-80БВМ приспособлены для действий в условиях низких температур.

Т-90М "Прорыв" – последняя модификация основного боевого танка Т-90. Он оснащен высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем и новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с. Сообщалось, что танк также оборудуют климат-контролем.

БМП-3 – современная российская боевая машина пехоты, способная уничтожить легкобронированную технику и живую силу противника, низколетящие воздушные цели. В отличие от предшественников, БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, повышена защищенность экипажа. Машина способна форсировать водные преграды.

Модуль "Бережок" оснащен двумя прицелами со стабилизатором, дальномером и тепловизором, противотанковым комплексом "Корнет", 30-миллиметровой пушкой, стрелявшей на расстояние до четырёх км осколочно-фугасными, бронебойно-трассирующими и зажигательными снарядами. Кроме того, на отделение установлен гранатомет с комплектом на 350 выстрелов для поражения живой силы и легких построек.

Бронетранспортер БТР-82А является глубокой модернизацией БТР-80. В качестве основного вооружения в боевом модуле использована 30-мм автоматическая пушка 2А72 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, которые размещаются за пределами обитаемого отделения бронетранспортера.