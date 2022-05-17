Экс-кандидат в губернаторы Приморья, подозреваемый в мошенничестве, признан вменяемым

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края и учредитель ООО СК СЗ "Аврора-Строй" Андрей Ищенко, подозреваемый в крупном мошенничестве, прошел психолого-психиатрическую экспертизу и признан вменяемым, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Аврора Римская.

"Проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению экспертов, Ищенко, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, осознает характер своих действий и может руководить ими", - сказала Римская.

Экспертиза проходила в психиатрической больнице Уссурийска в Приморье. В настоящее время Ищенко находится в СИЗО Владивостока. Следствие по делу продолжается.

Как сообщалось, в отношении Ищенко возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". По версии следствия, подозреваемый с декабря 2016 года по июнь 2021 года похитил при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова в городе Владивостоке около 105 млн рублей у 187 дольщиков.

Ищенко задержали, Первомайский суд Владивостока 6 апреля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 мая. Адвокаты бывшего депутата пытались изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, однако Приморский краевой суд жалобу не удовлетворил.

В сентябре 2018 года прошли выборы губернатора, в которых приняли участие врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ, депутат краевого Заксобрания Ищенко. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования.

Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Ищенко подал иск, который оспаривал решение крайизбиркома об отмене результатов губернаторских выборов. После того, как Приморский краевой суд признал иск несостоятельным, Ищенко направил апелляционную жалобу в Верховный суд и даже планировал оспорить отмену выборов главы края в Европейском суде по правам человека.