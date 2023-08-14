Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко получил реальный срок

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Первомайский суд Владивостока приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко по делу о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" представитель СУ СКР по Приморью.

Подсудимый также оштрафован на 400 тысяч рублей. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

В пресс-релизе СК Ищенко назван учредителем ООО СК СЗ "Аврора-Строй". Следствие и суд установили, что он, "заведомо зная, что долевое участие в строительстве жилых домов пользуется большим спросом у населения", при строительстве многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке с декабря 2016 года по июнь 2021 года "обманным путем похитил денежные средства у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома в общей сумме свыше 387 млн рублей".

Гособвинение просило для Ищенко семь лет лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа.

Он был арестован в апреле 2022 года. В октябре 2022 года Ищенко попросил призвать его для участия в специальной военной операции, но военкомат ему отказал.

В отношении Ищенко расследуется еще одно уголовное дело - о причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб (ч. 2 ст. 165 УК). Дело связано с договорами на участие в долевом строительстве во Владивостоке.

Депутат краевого заксобрания Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморья как кандидат от КПРФ. Он вышел во второй тур вместе с единороссом и врио губернатора Андреем Тарасенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Ищенко пытался оспорить результаты выборов.

Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, до того момента - губернатор Сахалинской области. В декабре 2018 года он стал губернатором Приморья по итогам выборов.