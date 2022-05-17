Песков назвал "очень добрыми" свои отношения с Кадыровым

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров находятся в "очень добрых отношениях", сказал журналистам сам Песков.

"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески", - ответил он на вопрос, как он восприниимает критику в свой адрес со стороны главы Чечни.

После 24 февраля Кадыров не раз комментировал высказывания Песков в своем телеграм-канале.

К примеру, в марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Кадыров получил звание генерал-лейтенанта. Песков на брифинге сказал, что он не в курсе и такого указа не видел. Глава Чечни в ответ заявил, что удивлен этими словами пресс-секретаря и что "можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать", тем более, что Кадыров и его силовики и добровольцы занимаются проведением спецоперации "днем и ночью".

До этого Кадыров был недоволен тем, что Песков заявил о патриотизме "труса, сбежавшего в момент нестабильности якобы в отпуск". Пресс-секретарь президента в ответ предложил не устраивать соревнования в патриотизме.