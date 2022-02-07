В Кремле заявили, что следят за реакцией в Чечне на разговор Путина и Кадырова

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента и другие ведомства отслеживают реакцию представителей власти Чечни на недавний разговор президента РФ Владимира Путина и главы республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

"Безусловно, все, что обсуждается на беседах глав регионов с президентом России, далее тщательно отслеживаются различными профильными подразделениями администрации президента и другими ведомствами", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за тем, как отреагировало чеченское руководство, в частности силовые структуры, на разговор Путина и Кадырова.

Его также попросили прокомментировать сбор подписей под петицией за отставку Кадырова, начавшийся на платформе Change.org.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами. Соответствующим образом мы относимся к этому", - сказал Песков.

О встрече Кадырова и Путина в Москве стало известно ранее в феврале. Как сообщал Песков, президент РФ и глава республики обсуждали разные вопросы, в том числе и темы, связанные с работой правоохранительных органов.