В Думе предложили вернуть авторам законопроект о выходе России из ВТО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике предложил вернуть авторам внесенный в палату законопроект о денонсации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО).

Законопроект № 91393-8 в конце марта внесли в парламент депутаты из фракции "Справедливая Россия - За правду".

В своем заключении комитет по экономической политики отметил, что на законопроект нет отзыва правительства. депутаты предложили согласиться с мнением правового управления аппарата Госдумы, котороые ранее этот проект раскритиковало.

Как отмечалось в отчете правового управления, денонсация протокола о присоединении к ВТО лишит Россию тарифной защиты, что позволит другим государствам-членам ВТО вводить повышенные ставки на ввоз российских товаров. Из-за этого может сократиться экспорт, это приведет к снижению сборов по НДС, акцизам, таможенной пошлине, которые являются источниками формирования федерального бюджета. "Сокращение экспорта может привести к изменению финансовых обязательств РФ", - отмечалось в отчете правового управления.

Законопроекты о выходе России из ВТО вносились в Госдуму несколько раз. С ноября 2017 года до июня 2018 года это четыре раза делали депутаты-коммунисты. Их инициативы либо не получали заключения правительства, либо на законопроект был дан отрицательный отзыв. В ноябре 2017 года правительство в заключении на законопроект указало, что с присоединением России к ВТО страна получила инструмент защиты своих производителей. "Участие в заседании рабочих органов ВТО позволяет проводить работу по предупреждению, изменению и отмене мер членов-ВТО в целях недопущения дискриминации российских товаров и услуг", - говорилось в заключении.