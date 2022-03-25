В МИД заявили о контрпродуктивности выхода России из ВТО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) будет контрпродуктивен, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Я уверен, что выход из ВТО контрпродуктивен. Он не принесет никаких дивидендов нашей экономике. Полноправное членство в ВТО позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигать национальные приоритеты в торгово-экономической сфере", - сказал Биричевский в эфире телеканала "Россия-24".

Он пояснил, что в случае отказа России от участия в ВТО таможенный тариф ЕАЭС снизится и будет соответствовать автоматически обязательствам Казахстана в ВТО, уровень которых ниже российских. "В итоге Россия будет обязана и далее соблюдать правила этой организации, являясь членом Евразийского союза, однако не сможет пользоваться ее преимуществом", - сказал высокопоставленный дипломат.

В начале марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США поддерживают контакты со странами ВТО по вопросу о членстве России в этой организации.