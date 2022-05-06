В ВОЗ подтвердили, что рассмотрят резолюцию с призывом о закрытии офиса в РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что изучат проект резолюции о целесообразности закрытия российского офиса организации, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Европейское подразделение ВОЗ рассмотрит резолюцию с призывом закрыть офис в России на следующей неделе. Соответствующий документ уже поддержали 43 из 53 стран-членов Европейского регионального бюро.

В проекте резолюции говорится, что ситуация на Украине привела к "особенно разрушительным последствиям для системы здравоохранения" этой страны.

Резолюцию обсудят на двухдневной специальной сессии в режиме онлайн, которая начнется 10 мая. Согласно сайту ВОЗ, на сессии "обсудят ситуацию в области здравоохранения на Украине", а также последствия событий в этой стране для региона и за его пределами.