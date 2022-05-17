Сахарный завод в Курской области обстреляли со стороны Украины

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Территория сахарного завода была обстреляна в Глушковском районе Курской области с территории Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Уточненные данные по вечернему обстрелу со стороны Украины поселка Теткино Глушковского района. Минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине поселка. Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он отметил, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что около 20:30 в Глушковском районе Курской области произведен обстрел пункта пропуска Теткино со стороны Украины.

Это уже второй обстрел Курской области с этого направления за вторник. Около пяти утра 17 мая из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка. Повреждения получили три частных дома, автомобиль, а также здание школы. Пострадавших нет.