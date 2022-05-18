Что случилось этой ночью: среда, 18 мая

Возможное прекращение действия лицензии OFAC для РФ, условия одобрения Турцией членства Швеции и Финляндии в НАТО, обстрел сахарного завода в Курской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Bloomberg сообщил, что США не позволят РФ обслуживать долларовый долг после 25 мая. России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций 27 мая. Издание пишет, что некоторые чиновники США предлагали продлить лицензию, но администрация Байдена не согласилась.

- Турция одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО при отмене санкций за покупку С-400. Анкара также требует включения в программу по производству американских истребителей F-35 и прекращения действия ограничений на экспорт оружия.

- Сахарный завод в Курской области обстреляли со стороны Украины. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что пострадавших нет. Обстрел территории региона со стороны Украины стал вторым за день.

- Канада ввела запрет на въезд в страну для президента России. Оттава объявила о таких же ограничениях в отношении примерно тысячи граждан РФ, попавших ранее под санкции.

- Сбербанк уведомил Лондонскую фондовую биржу о прекращении обращения расписок. Владельцы бумаг могут в течение 30 дней конвертировать их в обыкновенные акции с коэффициентом 1:4. Программа депозитарных расписок Сбербанка перестанет действовать 16 июня 2022 года.