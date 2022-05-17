Губернатор Курской области заявил об обстреле села Алексеевка

Архивное фото Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Приграничное село Алексеевка в Курской области было обстреляно ранним утром во вторник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграме.

"Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет", - написал он.

Старовойт заявил, что ответным огнем российских пограничников "обстрел быстро подавлен".

По словам губернатора, в настоящее время на месте в деталях инцидента разбираются специалисты.

С начала военной операции населенные пункты в граничащих с Украиной областях не раз подвергались обстрелам, в том числе Курская область.

24 февраля и 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино в Глушковском районе Курской области. 5 апреля позиции российских пограничников были обстреляны в Суджанском районе, 9 апреля со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было.

23 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины пункт пропуска на границе в Глушковском районе, пострадавших нет.

25 апреля два украинских беспилотника были сбиты в Курской области, пострадавших нет.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью, по информации главы региона, система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет.

29 и 30 апреля пункт пропуска в Рыльском районе на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет.

Глава Курской области объявил о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Затем действие этого режима неоднократно продлевалось. О последнем продлении стало известно в среду - до 25 мая.