Оборотный штраф Google вырос на 0,5 млрд руб. за счет исполнительского сбора

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сумма оборотного штрафа в отношении компании Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительского сбора, следует из сведений банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно размещенной информации, помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 руб.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год - более 7,2 млрд руб. по искам Роскомнадзора. Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ (повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.

Российская структура Google - ООО "Гугл" - сообщила в среду о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Как следует из уведомления, размещенного компанией на Федресурсе, с 22 марта 2022 года она "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

Google не раз был оштрафован судом за неудаление запрещенного контента на своих площадках, в том числе, на Youtube. Помимо этого, в отношении российской "дочки" инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.

Российское юрлицо Google по итогам 2021 года получило чистый убыток в 26 млрд рублей. Это первый убыток компании, как минимум, с 2009 года.

Само юрлицо было зарегистрировано в 2005 году.

В мае 2022 года Google запретила пользователям и разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Бесплатные приложения остаются доступными.

10 марта из-за проблем с оплатой в зарубежных магазинах Google ограничила работу Google Play в России. Приложения российских банков, подпавших под санкции, были убраны из магазина.