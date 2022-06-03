Глав всех представительств СМИ США вызвали 6 июня на Смоленскую площадь

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский МИД предупредит работающих в России американских журналистов, что, если американские власти не перестанут мешать работать в США российским СМИ, Москва примет в ответ жесткие меры, заявила на брифинге представитель министерства Мария Захарова.

"Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр МИД России будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ - для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства", - сказала она.

"Делается все Вашингтоном, чтобы любая произведенная продукция, производственная, хозяйственная деятельность отечественных медиа на американской территории была просто невозможна, запрещена, попала под рестрикции и так далее", - отметила Захарова.

"Если работа российских средств массовой информации, операторов, журналистов не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры", - пообещала она, отметив, что эта политика властей США "без реакции не останется".