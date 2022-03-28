Deutsche Welle признана СМИ-иноагентом

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов.

Это решение было принято 28 марта во исполнение требований действующего российского законодательства и "на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", сообщила пресс-служба ведомства.

4 марта DW попала в перечень иностранных СМИ, которые Роскомнадзор заблокировал за распространение фейков о событиях на Украине.

За месяц до этого, 3 февраля российский МИД объявил, что аннулируются аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании и ее вещание в России запрещается. 4 февраля было закрыто московское бюро DW. Это стало ответном на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ. Москва также инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-иноагентом, сообщили в МИД.

В Берлине на это сказали, что Deutsche Welle в России не нарушала закон, правительство Германии не может влиять на решения медиарегулятора и назвали решение Москвы политическим. На Смоленской площади затем допустили, что пойдут на нормализацию ситуации, но только в ответ на соответствующие шаги Берлина.