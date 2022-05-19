Москва надеется, что найдется взаимовыгодное решение о вывозе зерна с Украины

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В России надеются, что будет найдено решение о вывозе зерна с Украины, которое всех устроит, заявил журналистам замминстра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Этот вопрос обсуждается, в том числе, при участии генерального секретаря ООН {Антониу] Гутерриша, он его ставил, в том числе, когда он был в Москве, во время переговоров с президентом. Надеемся, что будут найдены решения, которые будут выгодны всем", - сказал он.

На днях The Wall Street Journal сообщила о том, что Гуттериш на переговорах просит Россию не мешать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из России и Белоруссии. По сведениям газеты, к переговорам привлечена Турция. По информации CNN, в переговорах и обсуждении маршрутов транспортировки зерновых участвуют и США.

В Кремле объясняют, что украинские порты сильно заминированы, для вывоза зерна их необходимо сначала разминировать.