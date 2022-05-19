Песков сказал, что Кремль не знает деталей итальянского плана украинского урегулирования

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не знакомы с деталями разработанного, по информации итальянских СМИ, властями этой страны плана украинского урегулирования и не знают, передавался ли этот проект российским властям по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана. Мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам. Мы это узнали из средств массовой информации", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к участию Италии в украинском урегулировании, Песков заявил, что "приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия".

Газета Repubblica ранее сообщила, что власти Италии подготовили план украинского урегулирования из четырех пунктов, в том числе предусматривающий прекращение огня, обсуждение нейтрального статуса Украины, обсуждение территориальных вопросов.