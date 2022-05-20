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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Глава МИД Италии передал в ООН план урегулирования ситуации на Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Риме возлагают надежды на план главы МИД страны Луиджи Ди Майо по урегулированию конфликта на Украине.

Мирный план, представленный Луиджи Ди Майо в ООН, "указывает на новые возможности" для завершения конфликта на Украине, написал в соцсетях его заместитель Манлио Ди Стефано.

По его словам, в частности речь идет "о скоординированных действиях, нацеленных на быстрое прекращение огня".

О каких-либо деталях плана не сообщается.

Премьер Италии Марио Драги после переговоров с президентом США Джо Байденом ранее в мае заявлял о необходимости подумать, каким образом параллельно с поддержкой Киева и оказанием давления на Москву решать вопрос об урегулировании конфликта.

Италия Украина
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