Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Президент США и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Украины

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе встречи в Белом доме обсудили последние события, связанные с ситуацией на Украине, сообщает Белый дом.

"Они подчеркнули свою неизменную приверженность достижению мира через поддержку Украины и возложения расходов на Россию", - отмечается в сообщении.

Они также обсудили меры, направленные на укрепление продовольственной безопасности и изменение глобальных энергетических рынков в связи с масштабными экономическими проблемами, вызванными ситуацией вокруг Украины.

Кроме того, американский и итальянский лидеры обязались продолжать совместную работу над "глобальными кризисами от COVID-19 до изменения климата, а также продолжать сотрудничество по общим внешнеполитическим вызовам, включая Китай и Ливию".

Хроника 24 февраля – 11 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
США Италия Украина Джо Байден Марио Драги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека

Чехия заняла место РФ в Совете ООН по правам человека
Умершие знаменитости

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

"Газпром" отверг основания для объявления Киевом форс-мажора по транзиту

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022 году до 99,6 млн б/с

Макрон обсудил с Орбаном перспективу введения эмбарго ЕС на российскую нефть

Макрон обсудил с Орбаном перспективу введения эмбарго ЕС на российскую нефть

СМИ узнали, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки в НАТО на будущей неделе

Глава МИД ФРГ заявила о планах Берлина полностью отказаться от энергоресурсов РФ

Глава МИД ФРГ заявила о планах Берлина полностью отказаться от энергоресурсов РФ

В Ереване на акциях протеста задержали 61 человека

В Ереване на акциях протеста задержали 61 человека

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола купили за рекордные $195 млн

Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации

Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь в укреплении экономики при ее денуклеаризации